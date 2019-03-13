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Генконсул РФ сообщил, что президент Татарстана планирует в мае посетить США

Визит Рустама Минниханова планируется в мае

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов намерен в мае посетить США. Об этом сообщил во вторник ТАСС по телефону генеральный консул РФ в Хьюстоне (штат Техас) Александр Писарев.

"В мае планируется визит Минниханова", - сказал он. Генконсул отметил, что не располагает информацией о том, какие темы будут обсуждаться во время визита.

Писарев констатировал, что прошлый визит Минниханова в США состоялся в октябре 2017 года. Во время данной поездки пресс-служба президента Татарстана сообщила, в частности, о договоренности с американской компанией Univation Technologies по созданию рабочей группы с целью организации производства в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане.

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичСШАРоссияТатарстан
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