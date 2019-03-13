Косачев: запрет США на признание Крыма не повлияет на реальный статус полуострова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта, который запрещает вашингтонской администрации признавать Крым частью РФ, не окажет влияния на реальный статус полуострова. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Одобрение Палатой представителей Конгресса США законопроекта, запрещающего Соединенным Штатам признавать Крым российским, разумеется, не будет иметь последствий ни для реального статуса Крыма, ни для международной обстановки вокруг него", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, США уже не считают вероятность признания Крыма гипотетической и понимают, что полуостров можно считать частью Украины только в "бессмысленных актах". "С названием акта - "Закон о непризнании аннексии Крыма" - нельзя не согласиться: мы тоже не признаем добровольное и легитимное возвращение Крыма в Россию в качестве аннексии", - отметил он.

Законопроект, который был внесен в Конгресс 16 января и одобрен 12 марта, запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам США "предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами". Однако в тексте отдельно прописано, что президенту дается право делать исключения, если он "решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов". Если инициативу одобрит Сенат Конгресса, она отправится на подпись главе государства.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.