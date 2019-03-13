В "Справедливой России" подтвердили прием в партию руководителя холдинга "Царьград"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бизнесмен, руководитель холдинга "Царьград" Константин Малофеев вступил в партию "Справедливая Россия". Об этом сообщил в среду ТАСС депутат Госдумы, член президиума центрального совета партии Михаил Емельянов.

Ранее о вступлении Малофеева в "Справедливую Россию" сообщила газета "Коммерсантъ".

"Пока он стал рядовым членом партии, дальше будет съезд, будем решать", - сказал Емельянов.

Он уточнил, что съезд партии намечен на 21 апреля. Серьезных изменений по его итогам не планируется, отметил справоросс.

"Больших изменений не будет, будут изменения устава определенные технические. Будет принят манифест или заявление по поводу ситуации в стране, потому что нас очень беспокоит то, что нет экономического роста, падают доходы населения который год, социальная политика проводится в либеральном ключе", - подчеркнул он.