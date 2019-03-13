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Совфед назначил подмосковного прокурора Захарова заместителем генпрокурора России

Ранее его кандидатуру поддержали комитеты верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду принял решение назначить прокурора Московской области Алексея Захарова на должность заместителя генерального прокурора РФ.

Соответствующее представление ранее поступило в Совет Федерации. Накануне обсуждения вопроса на пленарном заседании профильные комитеты СФ по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности единогласно одобрили кандидатуру госсоветника юстиции второго класса Захарова.

Согласно Конституции РФ, назначение генпрокурора и его заместителей относится к компетенции верхней палаты парламента.

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