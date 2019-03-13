Совфед назначил подмосковного прокурора Захарова заместителем генпрокурора России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду принял решение назначить прокурора Московской области Алексея Захарова на должность заместителя генерального прокурора РФ.

Соответствующее представление ранее поступило в Совет Федерации. Накануне обсуждения вопроса на пленарном заседании профильные комитеты СФ по конституционному законодательству и госстроительству, обороне и безопасности единогласно одобрили кандидатуру госсоветника юстиции второго класса Захарова.

Согласно Конституции РФ, назначение генпрокурора и его заместителей относится к компетенции верхней палаты парламента.