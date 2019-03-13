Совфед призвал ООН и Европарламент осудить агрессию НАТО против Югославии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял заявление с призывом к зарубежным парламентам, ООН и Европарламенту осудить агрессию НАТО против Югославии и предпринять все необходимые действия для преодоления ее последствий. Сенаторы отмечают, что Североатлантический альянс становится все большей угрозой для европейской и мировой безопасности.

Соответствующее заявление подготовлено в связи с 20-летней годовщиной начала военной операции НАТО против Югославии.

"Совет Федерации Федерального собрания РФ призывает парламенты иностранных государств, ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, парламентскую ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности, парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейский парламент осудить агрессию НАТО против Союзной Республики Югославии и предпринять все необходимые действия для преодоления ее последствий", - говорится в заявлении.

Сенаторы отмечают, что военная операция НАТО против Югославии, начатая 24 марта 1999 года, "стала актом неприкрытой агрессии против суверенного государства в Европе, создавшим прямую угрозу международному миру и безопасности, отрицательно повлиявшим на дальнейшее развитие взаимоотношений между европейскими государствами и подорвавшим их доверие друг к другу".

"К сожалению, уроки из трагических событий 1999 года не были извлечены, и НАТО при разрешении конфликтов в международных отношениях продолжает делать ставку на военную силу. Впоследствии под надуманными предлогами и без санкции Совета Безопасности ООН рядом государств - членов НАТО была применена вооруженная сила против других суверенных государств - Ирака, Ливии, Сирии, а сегодня звучат угрозы о возможности совершения таких же действий в отношении Венесуэлы, Кубы, Никарагуа", - отмечается в документе.

Опасный прецедент и двойные стандарты

Парламентарии убеждены, что признание в 2008 году западными государствами независимости Косова "стало продолжением общей линии НАТО на поощрение сепаратизма в конфликтах на территории бывшей Югославии и на принудительное расчленение республики". А последовавшее в результате агрессии фактическое отделение от Югославии части ее территории - Автономного края Косово и Метохия - "породило опасный прецедент в международных отношениях и осложнило урегулирование существующих конфликтов с участием непризнанных государств". "При этом прямо противоположной оказывается позиция государств Запада в аналогичных конфликтах в Молдавии, Грузии и на Украине, при которой в категоричной форме исключается право народов на самоопределение", - отмечается в заявлении СФ.

Сенаторы не сомневаются, что военные действия НАТО, предпринятые в нарушение положений Устава ООН без соответствующего решения Совета Безопасности организации, "нанесли огромный ущерб системам международной безопасности". "А тот факт, что виновные в совершенных преступных действиях так и не понесли заслуженного наказания, привел к новым актам агрессии государств - членов НАТО против других суверенных государств. После ракетно-бомбовых атак 1999 года НАТО окончательно превратилась в основную угрозу для глобальной и региональной безопасности в мире", - подчеркивается в документе.

В нем также говорится, что остается неизменной позиция Совета Федерации, выраженная в аналогичном заявлении в марте 1999 года, "в соответствии с которой действия государств - членов НАТО в отношении Югославии квалифицируются как акт агрессии против суверенного государства, а его инициаторы и исполнители подлежат привлечению к международно-правовой ответственности".