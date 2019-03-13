Песков: Путин примет участие в праздновании годовщины воссоединения Крыма с Россией

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин приедет в Крым на годовщину воссоединения полуострова с Россией.

Представитель Кремля не дал прямого ответа на вопросы о том, поедет ли президент в Крым в ближайшие дни. "Если президент примет такое решение, мы своевременно вас проинформируем", - пообещал он. При этом Песков уточнил, что "рассматриваются разные варианты".

"Можно однозначно сказать одно: день воссоединения Крыма с Россией и пятилетие этого воссоединения - это очень важная дата для всех россиян, поэтому не должно быть никаких сомнений, что должным образом Путин примет участие в соответствующих мероприятиях", - заверил представитель Кремля.