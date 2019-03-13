Песков сравнил отказ Украины от Договора о дружбе с Россией с выстрелом в собственную ногу

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной не соответствует интересам народов двух стран, уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Документ в интересах наших двух стран и слом этого документа очевидно не в интересах народов наших двух стран, это все равно, что стрелять себе в ногу", - сказал представитель Кремля журналистам.

При этом он не стал комментировать заявление МИД РФ в связи с прекращением по инициативе Киева действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с 1 апреля, посоветовав обращаться во внешнеполитическое ведомство.

Во вторник МИД РФ направил украинской стороне ноту со списком ее нарушений документа.

24 сентября 2018 года Россия получила официальную ноту от Киева о непродлении Договора о дружбе. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие 10-летние периоды при отсутствии возражений сторон.