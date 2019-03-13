Песков не стал комментировать заявления об атаках хакеров из России на избирком Индонезии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления главы индонезийской Комиссии по всеобщим выборам о якобы выявленных атаках хакеров из РФ на базу данных избирателей перед выборами в этой стране, намеченными на 17 апреля. В то же время он подчеркнул, что такие заявления "чаще всего оказываются голословными".

"Никак не могу прокомментировать [эти сообщения]. Мы неоднократно заявляли, что Россия не занималась, не занимается и не имеет никаких намерений вмешиваться в какие-то внутренние дела других государств, тем более в электоральные процессы", - сказал Песков журналистам.

"Мы не любим, когда это делают с нами, и никогда сами этим не занимаемся", - добавил он.

Как ранее заявил председатель индонезийской Комиссии по всеобщим выборам Ариф Будиман, власти Индонезии столкнулись с ростом числа кибертак, которые, как они полагают, могут быть направлены на дискредитирование процесса голосования. По его утверждению, часть из них осуществляют хакеры из Китая и России.