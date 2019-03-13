Оскорбившего малоимущих пенсионеров волгоградского депутата исключили из "Единой России"

ВОЛГОГРАД, 13 марта. /ТАСС/. Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" исключил в среду из партии депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Волгоградского регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что комиссия "Единой России" по этике на заседании во вторник рекомендовала исключить из партии Набиева.

"Сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии Набиев исключен из "Единой России", за это проголосовали единогласно", - уточнили в пресс-службе.

Представитель регионального отделения партии сказал, что "самого депутата на заседании не было, хотя он был приглашен". "Президиум также рекомендовал исключить Набиева из фракции "Единая Россия" в Волгоградской областной думе", - отметил представитель пресс-службы регионального отделения партии.

6 марта на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Позже он принес извинения за свое "неточное высказывание".

Во вторник на заседании комиссии "Единой России" по этике член высшего совета партии, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков высказал мнение, что с учетом значимости и общественного резонанса высказывания Набиев сам должен был написать заявление об исключении из партии, однако этого не сделал.