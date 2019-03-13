Эксперты: Россия в ходе Керченского инцидента защищала свой суверенитет

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия в ходе инцидента в Керченском проливе защищала свой суверенитет, а украинская сторона предприняла провокацию, злоупотребляя нормами международного права, говорится в правовом заключении о ситуации в связи с нарушением военными кораблями ВМС Украины госграницы РФ.

"Россия, столкнувшись с нарушением границ украинскими военными кораблями, защищала свой суверенитет, установив места, где дозволительно в установленном порядке осуществлять мирный проход, морские коридоры, или схемы разделения движения", - говорится в документе, поступившем в ТАСС.

По мнению юристов, данный инцидент, поводом для которого стала провокация со стороны украинских военных кораблей, "является ярчайшим примером злоупотребления нормами международного права и их недобросовестной интерпретации".

Отмечается, что именно российская сторона принимает меры по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта по поводу условий прохода через Керченский пролив и судоходства в Азовском море.

"Любые попытки анализа Керченского инцидента в контексте попыток поставить под сомнение морские границы РФ, сложившиеся в связи с воссоединением Крыма с Россией, являются заведомо контрпродуктивными", - говорится в тексте.

Заключение подписали председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов, а также специалисты международного права из МГИМО и РУДН.

Доклад, как сообщил Молохов будет представлен на 40-й сессии Совета ООН по правам человека, которая сейчас проходит в Женеве. "Надеюсь привлечь внимание к [ситуации] ", - сказал он.