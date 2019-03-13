ЦИК РФ: украинских журналистов не ограничивали в освещении выборов в России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия не ограничивала украинских журналистов в освещении выборов на территории страны. Об этом сообщил в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Никаких сложностей у украинских журналистов не было, хотите - аккредитуйтесь", - сказал он, уточнив, что аккредитацией занимался МИД России.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Верховной раде сообщила, что большинство российских журналистов не аккредитуют для освещения выборов президента Украины 31 марта. По данным издания, не допустят на Украину представителей СМИ, которые "пропагандируют позицию Москвы".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным соцопроса группы "Рейтинг", кандидат в президенты Владимир Зеленский сохраняет лидерство в рейтинге, за него готовы проголосовать около 25% избирателей. Вторую строчку занимает Юлия Тимошенко (18,3%), действующий президент Петр Порошенко на третьем месте (16,8%), на четвертом - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (10,3%), замыкает пятерку лидеров кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (9,9%).

