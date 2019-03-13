В ЦИК РФ заявили, что недопуск наблюдателей на Украину разваливает идеологию ОБСЕ

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Решение Украины не допускать на выборы президента наблюдателей из РФ в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ создает опасный прецедент и наносит урон самой идеологии ОБСЕ по электоральному наблюдению. Такое мнение высказал в среду зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Что комментировать решение, которое создает опасный прецедент и разваливает по сути всю идеологию организации наблюдения за выборами на территории стран - членов ОБСЕ?" - сказал он.

По словам Булаева, можно "только посочувствовать руководству ОБСЕ, которое пытается в этой ситуации как-то в чем-то оправдаться". "Если одному позволено, то почему не позволено другому? Мне представляется, что это опасный прецедент", - подчеркнул зампред ЦИК.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Ранее власти страны приняли решение не давать аккредитацию российским долгосрочным и краткосрочным наблюдателям, включенным в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Булаев отметил, что на выборах президента России в марте 2018 года не было никаких ограничений для наблюдателей из какой-либо страны. "У нас была наблюдатель от Украины в делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. И никаких ограничений, проблем не было", - сказал он.

Всего на выборах президента РФ работало 1520 иностранных наблюдателей, в том числе 770 наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, напомнили в ЦИК.

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