МИД России: США "вписались" в суммарные уровни по ДСНВ с помощью манипуляций с цифрами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вашингтон манипулирует с цифрами о количестве своих вооружений по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), без урегулирования данного вопроса продление документа теряет смысл. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Прежде чем стороны смогут приступить к предметному обсуждению такого варианта [продление документа], США должны в полном объеме выполнить свои обязательства по данному соглашению и привести число своих СНВ в соответствие с установленными договором критериями", - отметили в министерстве.

"Еще раз обращаем внимание на то, что хотя в Вашингтоне и утверждают обратное, американская сторона на самом деле "вписалась" в суммарные уровни только с помощью некорректных манипуляций с цифрами, - говорится в комментарии. - Объявленный ею выход на требуемые показатели достигнут не только благодаря реальным сокращениям вооружений, но и за счет нелегитимного одностороннего вывода из засчета по договору порядка сотни СНВ. Это серьезная проблема, без урегулирования которой рассмотрение вопроса о продлении договора теряет смысл".