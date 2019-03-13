МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Делегация "Единой России" посетит Японию в мае по приглашению правящей партии этой страны. Об этом сообщил в среду замсекретаря генерального совета "Единой России", глава комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов на встрече представителей партии с главами дипмиссий, аккредитованных в Москве.

"[Премьер-министр, председатель партии] Дмитрий Медведев некоторое время назад встречался с руководством правящей Либерально-демократической партии Японии. И в настоящее время мы готовим ответный визит "Единой России" в Токио на высоком уровне, который намечен на май текущего года", - сказал он.

По словам Климова, такая встреча с послами проходит впервые в истории партии. "С одной стороны, это подчеркивает высокий международный авторитет нашей страны и нашей партии, с другой - говорит о нашей открытости и подлинном желании вести полноправный, уважительный, прямой диалог с любыми партнерами, независимо от их идеологических предпочтений или места дислокации", - подчеркнул единоросс.