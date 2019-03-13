"Единая Россия" создает в регионах центры международного партийного сотрудничества

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" планирует создать в регионах международные центры для развития контактов с партиями других стран, в частности, такие площадки будут созданы во Владивостоке и Калининграде. Об этом сообщил замсекретаря генсовета "Единой России", глава комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов на встрече представителей партии с главами дипмиссий, аккредитованных в Москве.

Он отметил, что "Единая Россия" проводит международную работу не только на федеральном, но и на региональном уровне.

"Для повышения ее эффективности мы прорабатываем открытие международных центров межпартийного взаимодействия с опорой на наши партийные организации в ряде субъектов. Так, для более активной работы со странами Азиатско- Тихоокеанского региона такой центр уже формируется в экспериментальном порядке во Владивостоке", - сказал Климов.

Кроме того, по его словам, единороссы изучают вопрос "взаимодействия с европейскими партнерами на калининградской площадке".

Климов подчеркнул, что во всех международных контактах единороссы "строго придерживаются принципа невмешательства в дела суверенных государств и борются с любыми попытками противоправного вмешательства в сугубо внутренние дела РФ".

"Мы внимательно изучаем опыт партийного строительства в других странах, кое-что из этого опыта используем. И будем продолжать собирать все лучшее, что есть в мировой практике", - добавил он.