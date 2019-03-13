Постпред РФ: создание обвинительного механизма в ОЗХО ведется без должного контроля

ГААГА, 13 марта. /ТАСС/. Создание так называемого атрибутивного (обвинительного) механизма в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведется без должного контроля руководящих органов. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин, выступая на 90-й сессии исполнительного совета организации.

По его словам, у России "вызывает озабоченность то, как поспешно выполняется июньское решение [о создании атрибутивного механизма]". "Ведется закулисная деятельность без должного контроля со стороны руководящих органов ОЗХО, - обратил внимание дипломат. - Государства - участники лишь ставятся в известность о предпринятых шагах технического секретариата".

Ситуация в Сирии

Россия призывает ОЗХО отказаться от невыполнимых условий по сирийскому химическому досье, добавил Шульгин.

"Призываем сосредоточиться на технически ориентированной и направленной на устранение спорных и перезрелых вопросов работе, - отметил он. - Техсекретариату ОЗХО необходимо отказаться от выставления заведомо невыполнимых условий, выходящих за рамки реальных возможностей, например, бесконечно требовать у Дамаска подтверждающих документов, да еще порой их оригиналов, как будто в стране все спокойно и нет многолетнего вооруженного конфликта".