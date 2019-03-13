Карасин: Россия будет бороться за право всех СМИ освещать выборы президента на Украине

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россия будет добиваться того, чтобы все журналисты могли освещать выборы президента на Украине. Об этом заявил журналистам в среду статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы будем бороться, чтобы пустили всех [журналистов], чтобы все было цивилизовано", - сказал он.

Карасин добавил, что Москва уже поднимает на площадке ОБСЕ вопрос доступа российских СМИ к освещению президентских выборов на Украине.

"Мы уже поднимаем [этот вопрос в ОБСЕ]. МИД России работает ежедневно, наше представительство в Вене тоже, эти контакты носят постоянный характер", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Но пока каких-то позитивных требуемых для поездок наших журналистов результатов мы не знаем", - добавил он.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в Верховной раде сообщила, что большинство российских журналистов не аккредитуют для освещения выборов президента Украины 31 марта. По данным издания, не допустят на Украину представителей СМИ, которые "пропагандируют позицию Москвы".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным соцопроса группы "Рейтинг", кандидат в президенты Владимир Зеленский сохраняет лидерство в рейтинге, за него готовы проголосовать около 25% избирателей. Вторую строчку занимает Юлия Тимошенко (18,3%), действующий президент Петр Порошенко на третьем месте (16,8%), на четвертом - лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (10,3%), замыкает пятерку лидеров кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (9,9%).