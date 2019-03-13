Молодые парламентарии на встрече в Индии решили создать Евразийский молодежный парламент

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Молодые парламентарии из разных стран мира, которые собрались на конгресс в Нью-Дели, приняли в среду предложение России о создании Евразийского молодежного парламента. Об этом сообщила ТАСС председатель молодежного парламента при Государственной думе Мария Воропаева.

"Мы сегодня договорились создать новую совместную площадку - Евразийский молодежный парламент, в котором мы будем обсуждать реализацию на евразийском пространстве совместных проектов в области образования, культуры, экологии и так далее. Теперь предстоит прорабатывать юридические вопросы, связанные с созданием и деятельностью этой новой структуры", - сказала Воропаева в кулуарах Второго конгресса молодежных парламентов, который завершил работу в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Нью- Дели.

Конгресс молодежных парламентов состоялся в рамках двухдневного международного форума "Взгляд в будущее - 2019" (Vision for the Future - 2019). Как ранее сообщил ТАСС глава представительства Россотрудничества в Индии Федор Розовский, в индийской столице встретились представители 20 государств - Индии, России, а также Аргентины, Армении, Болгарии, Бразилии, Гвинеи, Замбии, Испании, Камеруна, Кении, Малайзии, Мексики, Монголии, Нигерии, Руанды, Сербии, Турции, Уганды, Эквадора.

Обсуждение будущего парламента будет продолжено в Москве в июле. "Мы пригласили коллег прибыть в июле в Москву, чтобы детально обсудить деятельность этой новой международной платформы", - добавила собеседница агентства.

Воропаева рассчитывает, что в Россию приедут представители 20 государств.