Кадыров заявил, что у него нет активов за рубежом

ГРОЗНЫЙ, 13 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя проект резолюции конгресса США, заявил, что у него нет никаких активов за рубежом.

Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил окончательный текст проекта резолюции "Призыв к ответственности и правосудию в связи с убийством Бориса Немцова", в который, среди прочего, вошло требование к исполнительной власти США разыскать активы лидера Чечни Рамзана Кадырова в арабских странах.

"Мне абсолютно нет никакого дела до мнения и решений конгресса США. У меня никогда не было и нет никаких активов ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Америке. В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам", - написал Кадыров в своем канале в Telegram.

По словам Кадырова, "авторы проекта не скрывают, что добиваются изменения в худшую сторону политики Дональда Трампа в отношении России".

"В качестве повода выбрано расследование убийства Бориса Немцова. Лично мне ставится в вину, что называл Заура Дадаева патриотом России и не верил в его виновность. Я имел и имею полное право на такое мнение, так как видел его в боевой обстановке, когда в тяжелом бою были уничтожены около 15 особо опасных террористов", - сказал глава Чечни, добавив, что он и сейчас не верит в виновность Дадаева.

Сопредседатель партии "Парнас" Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.