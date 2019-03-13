Турчак предложил сделать постоянными встречи единороссов с иностранными послами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак предложил сделать постоянными встречи представителей партии с послами иностранных стран. Такую инициативу он озвучил в среду по итогам встречи с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Москве.

"Мы предлагаем, со своей стороны, чтобы эти встречи (с главами дипмиссий - прим. ТАСС) носили определенную периодичность. Коллеги определят, естественно, по согласованию с вами, с вашими графиками, как часто мы будем общаться. Мы для этого общения готовы", - сказал Турчак, обращаясь к послам.

Он также попросил глав дипмиссий передать ему предложения по периодичности и темам подобных встреч.

"Звучали разные предложения вплоть до того, чтобы раз в квартал проводить встречи, но не такие, а в рамках комиссии. Раз в полгода [можно] именно в таком формате собираться и определять две-три-четыре темы магистральных", - пояснил секретарь генсовета "Единой России".