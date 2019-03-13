Смоленский облсуд признал отставку экс-мэра Соваренко законной

ТАСС, 13 марта. Смоленский областной суд отказал бывшему мэру Смоленска Владимиру Соваренко в восстановлении в должности и признал решение нижестоящей инстанции законным. Об этом Соваренко сообщил ТАСС в среду.

Полномочия Соваренко по решению горсовета Смоленска были досрочно прекращены с 22 декабря 2018 года. Бывший мэр не согласился с этим решением и подал иск в суд, чтобы восстановиться в должности. На первом заседании суда он внес ходатайства о привлечении в процесс в качестве третьего лица губернатора Алексея Островского и переносе рассмотрения иска в другой регион.

"Сегодня была зачитана "результативка". Суд мою апелляционную жалобу отклонил", - сказал он.

Соваренко отметил, что намерен обжаловать решение суда в Верховном суде. Документы подготовят после того, как получат на руки решение облсуда.

Вопрос о досрочной отставке Соваренко внес на рассмотрение депутатов горсовета губернатор Смоленской области Алексей Островский, называвший работу мэра "отвратительной". До избрания нового мэра его обязанности исполняет первый заместитель главы города Дмитрий Платонов. Депутаты горсовета на внеочередном заседании 10 января решили создать конкурсную комиссию по выборам мэра, дата которых пока неизвестна.

Соваренко вступил в должность главы Смоленска в декабре 2016 года, срок его полномочий заканчивался в 2021 году.