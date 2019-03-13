Грызлов заявил, что Киев уклоняется от прямых переговоров с Донбассом

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Украинская сторона на заседаниях контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе уклоняется от прямых переговоров с представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в среду по итогам работы контактной группы заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"Сегодня, вопреки принятому формату, киевская делегация заняла позицию выдавливания представителей Донбасса из переговорного процесса", - сказал он журналистам.

При этом полпред РФ подчеркнул, что прямые переговоры между Киевом и Донбассом - это единственно возможная основа для урегулирования внутриукраинского кризиса.

"Фактически, - отметил Грызлов, - происходит попытка отхода от продолжающегося последние четыре года прямого диалога между сторонами конфликта - Киевом и Донбассом - в нарушение соответствующего положения комплекса мер".

Он также сообщил, что киевская делегация опять выступала с заявлениями, которые не имеют никакого отношения к минским договоренностям. "Эту тактику для срыва переговорного процесса представители Киева используют уже систематически", - заявил полпред РФ.

Ответственность за срыв обмена пленными

Грызлов также заявил, что ответственность за срыв обмена пленными между сторонами конфликта в Донбассе лежит на украинской стороне. "Киевская сторона несет прямую ответственность за срыв обмена удерживаемыми лицами. С одной стороны, Киев делает многообещающие заявления о готовности к обмену, с другой - не выполняет уже взятые на себя обязательства, придумывая нелепые оправдания", - отметил Грызлов.

Так, по словам полпреда РФ, договоренности от декабря 2017 года о возвращении удерживаемых лиц Киев не выполнил в полном объеме. Между тем выполнение этих обязательств является необходимым условием для дальнейших переговоров об обмене, подчеркнул он.

Проведение обмена пленными в формате "всех на всех" является одним из ключевых условий минских соглашений. Однако в последний раз крупный обмен пленными был проведен сторонами в декабре 2017 года. После этого стороны должны были продолжить освобождение удерживаемых лиц, но им так и не удалось достичь договоренности по этому вопросу.

Нарушения режима прекращения огня

"Мы обсудили ход выполнения "весеннего перемирия", - сообщил Грызлов. - Вечером 7 марта усилиями посредников - России и ОБСЕ - удалось убедить стороны конфликта договориться о прекращении огня. Напомню, накануне перемирия ситуация в регионе находилась на грани разрастания в полномасштабный военный конфликт".

По его словам, "отчеты наблюдателей СММ ОБСЕ зафиксировали существенное сокращение нарушений уже с полуночи 8 марта". "Однако со стороны ВСУ продолжаются нарушения режима прекращения огня, при этом применяется не только стрелковое оружие, - подчеркнул полпред РФ. - Так, 10 марта, когда киевская сторона не зафиксировала ни одного обстрела своих позиций, ВСУ дважды применили управляемые ракеты по Васильевской насосной станции".

Грызлов отметил, что "сегодня любое обострение ситуации на Донбассе выгодно только уходящей власти в Киеве и никому другому". "Российская делегация обратилась к представителям ОБСЕ с призывом контролировать обстановку вблизи линии соприкосновения в предвыборный период с особой тщательностью", - добавил он.