Депутат Госдумы представила в ООН достижения России в сфере гендерного равноправия

ООН, 13 марта. /ТАСС/. Россия достигла значительных успехов на пути к гендерному равноправию, а система поддержки для семей с детьми в РФ по праву считается одной из лучших в мире. Об этом заявила в среду депутат Госдумы, летчик-космонавт РФ, Герой России Елена Серова в ходе парламентской встречи по случаю 63-й сессии Комиссии ООН по положению женщин.

"Россия одна из первых встала на путь установления гендерного равноправия, закрепив это право в своей Конституции", - сказала парламентарий. Она подчеркнула, что в соответствии с этим разработка всех государственных программ и концепций в РФ "ведется с обязательным учетом гендерных вопросов". "Разумеется, при этом мы учитываем также и рекомендации мирового сообщества", - заверила политик.

Серова отметила, что проходящее с 2018 года в соответствии с указом президента Владимира Путина Десятилетие детства продолжает Национальную стратегию действий в интересах детей и женщин. "В последнее время в результате проводимой семейной государственной политики у нас в стране произошли значительные позитивные изменения в восприятии института семьи", - добавила она.

"Надо сказать, что эксперты Международной организации труда отмечают, что в России сейчас создана одна из лучших в мире систем поддержки для семей с детьми", - обратила внимание депутат, уточнив, что "ее важный элемент - государственные пособия".

Серова также сообщила участникам встречи, что в РФ "произошли изменения также и в вопросах женского лидерства". Так, более 40% руководящих должностей в России занимают женщины. "Это является позитивным показателем, характеризующим степень участия женщин в принятии решений в обществе во всех социально-экономических сферах, - уверена она. - Также возросло количество женщин в парламенте и на министерских должностях".

"В нашей стране очень много высокопрофессиональных и амбициозных женщин, получивших хорошее образование, для которых работа - это не всегда источник заработка, а скорее - форма самореализации", - заключила парламентарий.