Лавров намерен призвать мировое сообщество к активизации борьбы с наркобизнесом

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг посетит австрийскую столицу и примет участие в министерском сегменте 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Как указывается в комментарии МИД РФ, это мероприятие будет носить судьбоносный характер, поскольку по его итогам предстоит определить будущее межгосударственной системы контроля над наркотиками.

Во вторник Лавров провел переговоры в Москве с главой МИД Австрии Карин Кнайсль, стороны условились продолжать усилия по нормализации диалога РФ и европейских стран. В рамках визита в Вену может состояться встреча российского министра и президента Австрии Александера Ван дер Беллена, сообщил ТАСС представитель президента республики.

"В рамках сессии Комиссии ООН глава российского внешнеполитического ведомства намерен призвать международное сообщество к консолидации усилий в противодействии таким современным вызовам, как распространение наркотиков посредством сети Интернет, появление новых психоактивных веществ, а также финансирование терроризма за счет наркотрафика", - говорится в сообщении МИД РФ. Лавров также расскажет об усилиях, которые прилагает Россия по налаживанию системы паллиативной помощи, включая облегчение доступа пациентов к болеутоляющим препаратам.

Как подчеркнули на Смоленской площади, российская делегация укажет на необходимость выполнения положений антинаркотических конвенций ООН и недопустимость распространения так называемых легких наркотиков. Особое внимание будет уделено ситуации с наркобизнесом на территории Афганистана.

Делегация РФ подготовила проект резолюции, направленной на укрепление статуса Международного комитета по контролю над наркотиками, который осуществляет мониторинг выполнения государствами их конвенционных антинаркотических обязательств.

Также на полях предстоящей сессии намечено проведение мероприятий по линии Шанхайской организации сотрудничества и Управления ООН по наркотикам и преступности.