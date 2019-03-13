Дипломаты РФ и КНДР обсудят развитие экономического сотрудничества и предстоящие контакты

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов проведет в четверг плановые консультации со своим коллегой из КНДР Им Чхон Илем, который в эти дни находится в российской столице с рабочим визитом. Стороны подведут итоги работы за прошлый год, обсудят шаги по сохранению темпа двусторонних связей, рассмотрят план межмидовских контактов и программу обменов делегациями, которая обещает быть весьма насыщенной.

Дипломаты также обсудят усилия по реализации договоренностей, достигнутых на девятом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Москве 6 марта. В частности, среди таких договоренностей было создание в марте этого года российско-северокорейского торгового дома во Владивостоке.

Предстоящие переговоры продолжат серию политических контактов между Москвой и Пхеньяном. Только в этом месяце РФ посетили две северокорейские делегации: министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ принял участие в заседании межправкомиссии, а заместитель заведующего международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Хан Ман Хёк присутствовал на мероприятиях по случаю 70-летия подписания соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве.

Двусторонние контакты активизировались в прошлом году. Тогда в рамках празднования 70-летия со дня установления дипломатических отношений Пхеньян посетил ряд высокопоставленных лиц, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр иностранных дел Сергей Лавров, который передал главе КНДР Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию.

На прошлой неделе российский дипломатический источник сообщил ТАСС, что подготовка визита северокорейского лидера возобновится в скором времени после паузы, вызванной вторым саммитом США - КНДР, который прошел в конце февраля в Ханое. Пока сроки визита не согласованы.