Посол РФ: сохранить СНВ-3 можно, но времени мало

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Возможность для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известен как СНВ-3) пока сохраняется, но времени очень мало. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Возможность для сохранения договора у нас пока есть, но время очень быстро уходит, - отметил дипломат. - Нужен очень серьезный разговор за столом переговоров и, желательно, без прессы".

Антонов выразил надежду, что помощники президента США Дональда Трампа предоставят ему доводы, достаточные для сохранения договора. Кроме того, посол подчеркнул, что коллеги в Пентагоне прекрасно понимают всю опасность возможного конфликта с РФ. "Думаю, что там нет никаких иллюзий относительно того, что кто-то может победить в такого рода конфликте", - заключил он.

О договоре ДСНВ

ДСНВ, подписанный Россией и США, вступил в силу в 2011 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1,55 тысячи единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок баллистических ракет, а также тяжелых бомбардировщиков.

Договор остается в силе в течение десяти лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва в последнее время неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения.

Однако в конце октября минувшего года представитель администрации США высокого ранга предупредил на встрече с небольшой группой журналистов, включавшей корр. ТАСС, что администрация во главе с президентом Дональдом Трампом едва ли даст согласие на продление ДСНВ.