В КПРФ сообщили о высокой вероятности передачи Грудинину мандата Алферова

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Мандат скончавшегося депутата Госдумы от КПРФ, нобелевского лауреата Жореса Алферова с большой вероятностью будет передан генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину, сообщил ТАСС в четверг источник в руководстве партии.

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О возможности такого кадрового решения ранее сообщала газета "Коммерсантъ".

"Действительно, такая вероятность очень велика, этот вопрос обсуждается. Есть несколько кандидатур, и очень вероятно, что это может оказаться кандидатура Грудинина", - заявил собеседник ТАСС, отметив, что официальное решение будет озвучено в ближайшие дни. По его словам, помимо Грудинина, рассматриваются еще три претендента на депутатский мандат, один из них - руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев.

По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата. В противном случае Центризбирком по истечении этого срока сам передает мандат следующему кандидату по списку.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.

В феврале 2019 года совет депутатов Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.