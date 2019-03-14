Оскорбивший малоимущих пенсионеров волгоградский депутат написал заявление об отставке

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев, исключенный в среду из партии "Единая Россия" за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, написал заявление о досрочном сложении полномочий с 14 марта, решение по нему будет принято областной думой на заседании на следующей неделе, сообщила ТАСС в среду руководитель пресс-службы Волгоградской областной думы Елена Мартынова.

"Сегодня состоялось заседание комитета областной думы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий, на котором было рассмотрено личное заявление Набиева о досрочном сложении депутатских полномочий. Подготовлен проект постановления об отставке Набиева с 14 марта, который поддержал комитет и рекомендовал его принять областной думе", - сказала Мартынова.

Она уточнила, что окончательное решение - за депутатами областной думы, которые рассмотрят проект постановления на ближайшем заседании на следующей неделе. Однако если он будет принят, датой сложения депутатских полномочий с Набиева будет считаться 14 марта.

Шестого марта на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Позже он принес извинения за свое "неточное высказывание". В среду президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" единогласно исключил Набиева из партии.