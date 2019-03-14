Песков считает планы испытать ракеты логическим продолжением позиции США по ДРСМД

"Мы [Россия] категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу [Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности]. Наоборот, весьма аргументировано и с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения", - сказал журналистам представитель Кремля. Он констатировал, что США применяли системы, которые "де-факто шли в нарушение с основными положениями" ДРСМД.

"Именно США, а не Россия нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИР [научно-исследовательских работах] по этим ракетам", - отметил Песков. По его мнению, "естественно, реализация НИР без испытаний зачастую бывает невозможна". "Поэтому это [планы по испытанию ракет] логическое продолжение ситуации", - уверен пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о позиции Москвы по ДРСМД, объясняя, что Россия была вынуждена приостановить участие в Договоре в ответ на действия США, "когда мы вступили в стадию жестких разногласий по ДРСМД с американцами".

В среду агентство Associated Press (AP) сообщило, что министерство обороны США планирует в текущем году провести испытания ракет двух типов, запрещенных ДРСМД. Пентагон планирует в августе испытать крылатую ракету дальностью около 1 тыс. км, способную лететь на малой высоте. Она может быть развернута в течение 18 месяцев.

Кроме того, в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты дальностью 3 тыс. - 4 тыс. км. Она, вероятнее всего, не может быть развернута раньше, чем через пять лет, отмечает агентство. По данным AP, в обоих случаях речь идет о ракетах, которые не оснащены ядерными боеголовками. "Если Россия и США достигнут соглашения о сохранении ДРСМД до августа, эти проекты не получат развития", - говорится в материале агентства.

О планах в отношении ДРСМД

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Президент Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через шесть месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729.

В связи с решениями американской администрации президент Владимир Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД. 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД.