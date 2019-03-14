Песков: Путин и глава МИД Австрии на встрече в Москве обсудили международные вопросы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу президента России Владимира Путина и главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая приезжала с визитом в Москву 11-12 марта.

"Я могу это подтвердить. Действительно, президент принял госпожу министра, действительно, состоялась беседа. Обменялись мнениями и по двусторонним российско-австрийским отношениям, и провели краткий экскурс по всему набору нынешней международной повестки", - сказал он журналистам. Песков пояснил, что, в частности, речь шла о региональных конфликтах, об общей ситуации в мире, отношениях России и Европы и так далее.

При этом отвечая на вопрос, планируются ли у Путина контакты на высшем уровне с руководством Австрии, Песков сказал, что контакты в различных форматах поддерживаются, однако точных наметок относительно встреч на уровне глав государств пока нет. "С Австрией отношения развиваются весьма динамично. Мы дорожим этими отношениями. Поэтому на различных уровнях они будут продолжаться, наверняка, в том числе на высоком и на высшем уровне. Пока точных наметок нет, но в целом динамика развития [отношений] весьма позитивная", - добавил представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что во вторник во время визита в Москву провела закрытую встречу с Путиным. По словам министра, у нее "состоялся полуторачасовой обзор обстановки с Путиным - действительно хорошая беседа".

Глава МИД Австрии посетила 11-12 марта с официальным визитом Москву, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Руководители дипведомств подписали заявление о создании российско-австрийского форума "Сочинский диалог", который должен стать платформой для прямых контактов между представителями гражданского общества России и Австрии.

Владимир Путин 18 августа 2018 года посещал церемонию бракосочетания Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера в австрийской земле Штирия.