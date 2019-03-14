МИД РФ назвал марш экс-легионеров "Ваффен-СС" в Латвии осквернением памяти жертв фашизма

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия считает предстоящий 16 марта в Латвии марш бывших легионеров "Ваффен-СС" надругательством над памятью жертв фашизма, пассивная реакция ЕС провоцирует героизацию преступников. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ.

"Считаем эту очередную циничную акцию восхваления в Латвии приспешников нацистских преступников надругательством над памятью миллионов павших в борьбе с коричневой чумой", - подчеркнули в министерстве.

Как отметили на Смоленской площади, латвийские власти продолжают проводить "пагубную линию на пересмотр итогов Второй мировой войны, что идет вразрез с международным правом, в частности решениями Нюрнбергского трибунала, и резко контрастирует с международно-правовыми обязательствами по противодействию неонацистским и ксенофобским тенденциям".

"Призываем международное сообщество в лице правозащитных профильных структур и партнеров Латвии по Евросоюзу обратить пристальное внимание на вопиющие факты воспевания нацизма в Латвийской Республике и дать им должную оценку, - говорится в комментарии. - К сожалению, пассивность такой реакции лишь провоцирует латвийские власти на шаги по героизации фашистских преступников".