Посольство РФ назвало доклад эстонской разведки о России клеветой

ТАЛЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Эстонии в четверг назвало клеветой и инсинуацией обнародованный ранее доклад департамента внешней разведки прибалтийского государства "Эстония в международной среде безопасности".

"Если абстрагироваться от ведомственного логотипа на документе, то упомянутый опус вполне можно было бы принять за сброшюрованную подборку антироссийских "страшилок" из западной прессы, которой эстонские составители, видимо, и занимались весь год, - говорится в комментарии посольства в четверг. - В итоге был состряпан трудно усваиваемый "винегрет" из инсинуаций, передергиваний фактов, тенденциозных оценок и откровенной клеветы, замешанный на густой русофобии".

"Следуя логике авторов доклада, ничего не подозревающий житель Эстонии должен быть начеку ввиду подстерегающей его на каждом углу угрозы со стороны России, - сказано также в комментарии. - Причем, если едешь в Россию, то опасность удесятеряется. Идешь у себя дома на просмотр фильма из России или концерт российских музыкантов, рискуешь стать жертвой "кремлевской пропаганды" и т.д., и т.п. Очевидна и направленность этой работы - демонизация Российской Федерации, а также попытки разрушить двусторонние связи, что явно противоречит настроениям эстонского народа".

"В общем, налицо красноречивый пример обслуживания чужих геополитических амбиций в ущерб национальным интересам", - заключило дипломатическое представительство.

Департамент внешней разведки Эстонии во вторник опубликовал ежегодный доклад "Эстония в международной среде безопасности". В нем авторы утверждали, в частности, что Россия якобы является потенциальной угрозой безопасности для всего региона стран Балтии.