Лавров: РФ призывает активизировать усилия по разрушению связей терроризма и наркотрафика

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Активизация усилий по разрушению связей между терроризмом и наркотрафиком ослабит финансовую базу террористических группировок. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе министерского сегмента 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

"Противодействие наркоугрозе - важная составляющая обеспечения глобальной безопасности, включая ее региональные измерения. Свой вклад в эти усилия вносит Шанхайская организация сотрудничества, которая на саммите в Циндао в июне прошлого года приняла Антинаркотическую стратегию и программу действий по ее выполнению, - сказал он. - Среди важнейших приоритетов разрушение смычки между терроризмом и наркотрафиком и ослабление тем самым финансовой базы террористических группировок".

Россия, напомнил министр, осуществляет целый ряд учебных антинаркотических программ. "Совместно с Японией и Управлением ООН по наркотикам и преступности продолжаем осуществление проекта по подготовке кадров для соответствующих служб Афганистана, стран Центральной Азии, Пакистана, создаем кинологический центр в Кабуле", - добавил он.

Кроме того, Москва "подтверждает приверженность инициативе "Парижский пакт" - важному механизму сдерживания потоков наркотиков с афганской территории", подчеркнул Лавров. "Очевидно, что усилия на международном уровне необходимо сопрягать с соответствующими национальными шагами, - сказал глава МИД. - В России началась разработка Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, которая призвана выработать эффективные ответы на новые вызовы в этой области".

Лавров обратил внимание, что в конце 2017 года руководство Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН) посетило Россию.

"Состоялся содержательный диалог по всем аспектам наркоситуации в России. Будем и впредь конструктивно взаимодействовать с МККН, соблюдая взятые на себя международно-правовые обязательства в сфере наркоконтроля", - подчеркнул Лавров.

"Многолетняя деятельность МККН заслуживает высокой оценки со стороны Комиссии ООН по наркотическим средствам. Рассчитываем на одобрение соответствующей российской инициативы, которая вносится на текущую сессию", - сказал министр.

"Последовательно исходим из того, что только государства, добросовестно исполняющие предписания антинаркотических конвенций ООН, имеют моральное право на участие в работе КНС. Иной подход чреват подрывом авторитета комиссии - главного директивного органа системы ООН в сфере контроля над наркотиками", - указал глава российского дипведомства.

Важность кооперации

Как заявил Лавров, необходимы усилия всех государств, чтобы справиться с угрозой глобального наркотрафика.

"С множащимися вызовами никто не справится в одиночку, - подчеркнул Лавров. - Востребованы коллективные шаги всего международного сообщества, которое должно последовательно двигаться к достижению стратегической цели - построению мира, свободного от наркотиков, как это зафиксировано в итоговом документе 30-й спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая провозгласила, что решение мировой проблемы наркотиков остается нашей общей и совместной ответственностью".

"Можно по-разному оценивать эффективность предпринятых усилий по выполнению одобренных Генассамблеей ООН в 2009 году декларации и плана действий, - добавил он. - Однако очевидно, что поставленная в этих документах задача по избавлению человечества от наркотической зависимости в полной мере сохраняет свою актуальность".

По словам главы российской дипломатии, наркобизнес продолжает подпитывать деятельность организованной преступности, создает условия для повышения уровня коррупции и насилия. Дополнительную угрозу, как подчеркнул министр, представляют новые психоактивные вещества, а также новые технологии продажи наркотиков, в частности через так называемый даркнет.

Доступ к паллиативной медицинской помощи

Как отметил глава МИД России, Москва выступает при продолжении бескомпромиссной борьбы с наркопреступностью и за расширение доступа к паллиативной медицинской помощи.

"Продолжая бескомпромиссную борьбу с наркопреступностью, необходимо повышать доступность контролируемых субстанций для облегчения боли и страданий людей, - сказал он. - Президент России Владимир Путин 6 марта подписал федеральный закон об оказании паллиативной медицинской помощи, который стал вкладом в реализацию Целей устойчивого развития ООН на территории России".

По словам министра, борьба с наркотиками должна стать неотъемлемой частью деятельности всех органов ООН, занимающихся обеспечением прав ребенка. Лавров обратил внимание на научные исследования, подтверждающие наследственный характер наркотических недугов.

"В прошлом году по инициативе России комиссия приняла резолюцию в защиту детей от наркотиков, - сказал глава МИД РФ. - Призываем продолжать активную работу на этом направлении".