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КПРФ решила передать Грудинину депутатский мандат Алферова

Глава компартии Геннадий Зюганов заявил, что директор "Совхоза им. Ленина" является человеком, которого знает вся страна
Генеральный директор "Совхоза им. Ленина" Павел Грудинин Егор Алеев/ТАСС
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Генеральный директор "Совхоза им. Ленина" Павел Грудинин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президиум ЦК КПРФ на заседании в четверг решил передать депутатский мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова генеральному директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину. Об этом сообщил ТАСС лидер компартии Геннадий Зюганов.

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"Мы обстоятельно обсуждали вопрос о том, кто должен прийти к нам в Думу. Это связано с тем, что ушел гений, крупнейший ученый с мировым именем, гражданин и патриот, человек, который олицетворял современную науку", - сказал политик ТАСС. "Для нас принципиально важно, чтобы пришел человек, которого знает страна", - подчеркнул он, напомнив, что "Грудинин выполнил поручение партии и ходил на президентские выборы".

"Нашу программу "10 шагов к достойной жизни" он преобразовал в "20 шагов к достойной жизни каждого труженика" на примере своего уникального народного предприятия", - добавил руководитель КПРФ.

В свою очередь первый вице-спикер Госдумы, первый зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил, что возможность вступления в партию Павла Грудинина не обсуждалась.

"У нас много во фракции беспартийных людей, он [Грудинин] не первый и не последний. Об этом вообще речь не шла, и никто это не обсуждал ни в каком виде. У нас и Жорес Иванович [Алферов] был беспартийный, и [Олег] Смолин сейчас беспартийный... У нас таких человек 5-6 есть, если не больше", - сказал Мельников журналистам в четверг.

По закону в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по списку, партия должна в течение двух недель с момента принятия Госдумой постановления о прекращении полномочий представить в ЦИК РФ кандидатуру для передачи мандата. В противном случае Центризбирком по истечении этого срока сам передает мандат следующему кандидату по списку.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.

В феврале 2019 года совет депутатов Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.

В новость внесено обновление (16:16 мск) - добавлен комментарий Ивана Мельникова

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичАлфёров, Жорес ИвановичКПРФГрудинин, Павел Николаевич
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