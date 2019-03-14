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ШОС

Лавров заявил, что ШОС готовит заявление с призывом к непримиримой борьбе с наркоугрозой

Глава МИД России отметил, что члены организации "изложат коллективную позицию в пользу непримиримой и бескомпромиссной борьбы с глобальным наркотическим вызовом"

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам распространят совместное заявление о необходимости бескомпромиссной борьбы с наркоугрозой на глобальном уровне. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на мероприятии высокого уровня "ООН и ШОС в борьбе против наркотиков: сотрудничество с целью укрепления международного контроля над наркотиками".

"В ходе нынешней сессии будет распространено специальное совместное заявление государств - членов ШОС с изложением коллективной позиции в пользу непримиримой и бескомпромиссной борьбы с глобальным наркотическим вызовом", - сказал министр.

Он выразил уверенность, что углубление сотрудничества между ШОС и Управлением ООН по наркотикам и преступности внесет полезный вклад в "построение мира, свободного от наркотиков", подчеркнув, что решение этой задачи в полной мере отвечает ценностям ООН.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияШанхайская организация сотрудничества
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