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Лавров встретился с президентом Австрии в Вене

По итогам встречи представителей России и Австрии не предусмотрена пресс-конференция

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял в четверг министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча проходит за закрытыми дверями в канцелярии главы Австрийской Республики во дворце Хофбург.

Ван дер Беллен и Лавров обменялись рукопожатиями, сделали совместную фотографию и удалились на переговоры. По их итогам не предусмотрена пресс-конференция.

Ранее официальный представитель австрийского президента сообщил ТАСС, что стороны обсудят темы двусторонних экономических отношений, ЕС и России, международные вопросы, включая проблематику Ближнего Востока, а также роль Вены как штаб-квартиры международных организаций.

Лавров находится в столице Австрии для участия в министерском сегменте 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Теги
АвстрияЛавров, Сергей ВикторовичРоссияВан дер Беллен, Александер
Лавров обсудил с президентом Австрии создание российско-австрийского форума общественности
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