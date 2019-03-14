Замглавы МИД России обсудил с коллегой из КНДР ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов обсудил в четверг со своим коллегой из КНДР Им Чхон Илем ситуацию на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове", - информировали в министерстве.

Стороны также обсудили актуальные вопросы развития двусторонних отношений, включая график политических контактов и перспективы продвижения сотрудничества в практических областях.