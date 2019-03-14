Страны ОДКБ выразили озабоченность в связи с угрозой милитаризации космоса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Государства - члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) озабочены угрозой милитаризации космоса и считают, что нельзя допустить начала гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в заявлении постпредов организации, размещенном в четверг на сайте МИД РФ.

"Государства - члены ОДКБ выражают серьезную озабоченность в связи с нарастающей угрозой размещения оружия в космическом пространстве и превращением его таким образом в арену вооруженной конфронтации", - отмечается в заявлении. В документе подчеркивается исключительная важность незамедлительного принятия практических мер по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Наиболее эффективной из таких мер в ОДКБ считают выработку "юридически обязывающего соглашения, содержащего надежные гарантии против вывода оружия в космос".

В связи с этим страны ОДКБ приветствовали начало деятельности Группы правительственных экспертов ООН для выработки рекомендаций по возможным элементам юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения оружия в космическом пространстве.

Государства - члены ОДКБ подтвердили также свою приверженность принятому в 2005 году обязательству по неразмещению первыми оружия в космосе, призвали страны последовать их примеру и рассмотреть возможность полноформатного присоединения к этой инициативе.