Слуцкий назвал "миссией по установлению правды" визит политиков Франции в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что визиты европейских делегаций в Крым, в частности французских политиков, постепенно помогут совершить "информационный прорыв" вокруг полуострова.

"Эти визиты являются, по сути, миссией по установлению правды. Они очень нужны", - заявил Слуцкий в четверг на встрече председателя Госсовета Республики Крым с делегацией французских политиков, которую парламентарий сопровождает на полуострове.

Депутат обратил внимание, что Крым далеко шагнул вперед в экономическом развитии за последние пять лет. "За украинский период многие проблемы, в том числе социального характера, не решились годами. Сейчас процесс идет, население стало жить по-другому, но на международных медийных площадках этого не говорят, а по-прежнему пытаются представить Крым угнетенным или порабощенным", - указал Слуцкий.

Он уверен, что "признание Крыма в составе России международной общественностью еще впереди". "Такие визиты зарубежных политиков в Крым передают правду о настроении крымчан, вернувшихся домой, и создают буквально информационный прорыв", - заключил Слуцкий.

Делегация французских политиков прибыла с трехдневным визитом в Крым на празднование пятилетия "Крымской весны". Ее возглавляет президент Ассоциации "Франко-российский диалог", кандидат в Европарламент Тьерри Мариани.