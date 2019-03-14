Посольство РФ призвало Лондон присоединиться к усилиям по урегулированию конфликта в Сирии

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне призвало британские власти на практике присоединиться к усилиям мирового сообщества, направленным на урегулирование сирийского конфликта. Об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике российского диппредставительства по случаю проводимой в Брюсселе международной донорской конференции по Сирии.

"Несмотря на громкие заявления из Лондона, сопровождающиеся регулярным упоминанием довольно внушительных денежных сумм, мы не видим практического участия англичан в оказании помощи сирийскому народу. Все делается очень непрозрачно, конкретные цели и конечные получатели выделяемых ими средств зачастую не раскрываются. Не перестает удивлять и неизменная позиция британцев, предполагающая содействие исключительно тем районам Сирии, которые не находятся под контролем правительственных сил, а также соседним странам. В очередной раз призываем официальный Лондон отказаться от выдвижения бесконечных претензий и предварительных условий в адрес властей в Дамаске и наконец присоединиться к усилиям мирового сообщества, направленным на урегулирование сирийского конфликта как на гуманитарном, так и на политическом направлении", - говорится в сообщении посольства РФ.

Российские дипломаты "обратили внимание на пресс-релиз МИД Великобритании об участии Лондона в упомянутом мероприятии, где утверждалось, что правительство САР, "упорно отказывающее ооновцам и гуманитарным организациям в удовлетворении соответствующих запросов с их стороны, продолжает игнорировать проблему гуманитарного доступа к миллионам нуждающимся в Сирии". "Это утверждение не соответствует действительности. На практике сирийское правительство делает все возможное для доставки помощи в различные районы страны", - отметили в российском посольстве.

В качестве одного из примеров таких усилий в диппредставительстве РФ напомнили о готовности МИД Сирии 28 февраля помочь жителям лагеря внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) "Эр-Рукбан", находящегося внутри незаконно установленной американцами 55-километровой "зоны безопасности" вокруг их военной базы в Эт-Танфе, вернуться в свои дома на освобожденных территориях. В провинциях Хомс, Алеппо и пригородах Дамаска были дополнительно развернуты места для проживания порядка 35 тыс. человек, созданы запасы продовольствия, воды, медикаментов и предметов первой необходимости.

В посольстве также напомнили, что 1 марта сирийская сторона в координации с российскими военными сформировала автобусную колонну для эвакуации ВПЛ. Однако отказ представителей США предоставить гарантии безопасности для ее передвижения внутри упомянутой "зоны безопасности" не позволил реализовать эту инициативу. При этом никаких проблем с координацией вопросов доставки гуманитарной помощи с сирийскими властями нет. На данный момент Россия осуществила уже 2080 гуманитарных акций, общий вес доставленного груза - 3300 тонн, указывается в сообщении.