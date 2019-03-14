Лукашевич: Киев нарушает обязательства в ОБСЕ недопуском россиян к наблюдению за выборами

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Отказ властей Украины допустить российских наблюдателей к мониторингу за выборами в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ возмутителен. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Вводя все новые ограничения, Киев продолжает грубо нарушать свои обязательства в рамках ОБСЕ, в том числе по обеспечению наблюдения за предстоящими президентскими выборами. Абсолютно неприемлем и возмутителен отказ украинских властей наблюдателям от Российской Федерации в участии в составе мониторинговой миссии БДИПЧ", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Ранее власти страны приняли решение не давать аккредитацию российским долгосрочным и краткосрочным наблюдателям, включенным в состав миссии БДИПЧ ОБСЕ.

Черный список

Дипломат обратил внимание постоянного совета ОБСЕ, что борьба с инакомыслием принимает самые разнообразные формы на Украине и там запрещают въезд иностранным музыкантам и актерам.

"Постоянно пополняется черный список деятелей культуры, которым за неугодные Киеву взгляды или высказывания запрещаются въезд на Украину и профессиональную деятельность в этой стране. В списке, помимо граждан России, на сегодняшний день присутствуют итальянский актер и кинорежиссер Микеле Плачидо, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, лидер группы Limp Bizkit американец Фред Дёрст", - сказал Лукашевич.

По его словам, неделю назад туда был включен итальянский певец Альбано Карриззи (Аль Бано), тоже ставший неугодным украинским спецслужбам. "Всего в списке 147 имен, он размещен на сайте украинского министерства культуры и регулярно обновляется по указанию СБУ", - указал постпред РФ.

Нарушение "весеннего перемирия"

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала за первые сутки "весеннего перемирия" в Донбассе около 400 нарушений режима прекращения огня, отметил Лукашевич.

"К сожалению, "полной тишины" в Донбассе опять так и не установилось. По данным СММ, лишь за первые сутки действия нынешнего, пятнадцатого по счету перемирия, было зафиксировано порядка 400 нарушений режима прекращения огня, - сказал Лукашевич. - Более того, перемещения украинской военной техники накануне и после объявления этого перемирия свидетельствуют, что соблюдать его всерьез Киев не настроен".

По его словам, у линии соприкосновения вновь появились танки. СММ обнаружила не менее 24 танков Т-64 на железнодорожной станции Бахмут и столько же танков Т-64 на станции Зачатовка. Стягивались тяжелые вооружения и реактивная артиллерия. СММ отметила прибытие нескольких РСЗО "Ураган" калибром 220 мм в район Веровки в Донецкой области, 152-мм гаубиц "Мста-Б" в район Лисичанска, 122-мм артустановок "Гвоздика" в район Новоайдара в Луганской области.

7 марта участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали установление в Донбассе нового - "весеннего" - перемирия. Оно вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Однако украинские силовики нарушили режим прекращения огня спустя пять минут после вступления его в силу.

Марши бывших легионеров "Ваффен-СС" в Латвии

Кроме того, Россия призывает структуры ОБСЕ дать объективную оценку проведению маршей бывших нацистских легионеров в Латвии.

Лукашевич обратил внимание, что 16 марта в Риге вновь планируется ежегодное шествие в честь бывших латышских легионеров "Ваффен СС", его проводит Лимбажское отделение организации "Ястребы Даугавы" (Daugavas Vanagi), основателями которого стали бывшие эсэсовцы.

"Призываем официальную Ригу прекратить потворствовать неонацистам и проведению этих позорных для современной Европы шествий, а Действующее председательство ОБСЕ, верховного комиссара по делам национальных меньшинств и БДИПЧ - дать объективную оценку происходящему в стране", - сказал дипломат.

"Надеемся, что латвийские власти найдут в себе политическое мужество не допустить неонацистских сборищ 16 марта, как и в другие дни. Иначе возникают серьезные сомнения, что Латвия, как записано в ее конституции, является "демократическим, правовым и социально ответственным государством", которое к тому же претендует быть "равноценной частью международного сообщества" и "способствовать устойчивому и демократическому развитию единой Европы и мира", - подчеркнул российский постпред.

Он также с сожалением констатировал, что такие марши стали обычным явлением для Латвии, а неонацистские шествия проходят несмотря на протесты правозащитников, антифашистских организаций и общественности. "Латвийские власти, пытаясь выставить участников подобных акций в качестве "защитников свободы" и "жертв трагедии латышского народа", только потворствуют росту неонацизма в стране и усилению ультрарадикальных движений. В Сейме Латвии до сих пор не прекращаются попытки законодательно закрепить 16 марта как официальный день памяти латышских легионеров", - отметил Лукашевич.