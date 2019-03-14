Власти Нижегородской области приоритетно рассмотрят кадровые заявки "Лидеров России"

СОЧИ, 14 марта. /ТАСС/. Заявки участников конкурса "Лидеры России" на кадровом портале правительства Нижегородской области будут рассмотрены в приоритетном порядке. Об этом губернатор области Глеб Никитин сообщил журналистам в четверг в кулуарах финала конкурса, который проходит в Сочи.

Как уточнил глава региона, на портале "Команда Правительства" уже зарегистрировались 13,5 тыс. человек, заполнив специальные анкеты. Общее количество уникальных пользователей превышает 150 тыс.

"Естественно, конкурс слишком большой, из такого количества позиций сложно рассчитывать на какое-то предложение каждому отдельному участнику, но у "Лидеров России", естественно, есть огромное преимущество. Они сразу попадают в сферу внимания, поэтому, если они также разместят свои пожелания, свои предложения, то, безусловно, эти заявки будут в приоритетном порядке рассмотрены. Я такое предложение сделал, чтобы мы на портале отдельный канал открыли для участников конкурса "Лидеры России", для получения предложений, где бы они хотели принести пользу нашему региону", - сказал он.

Губернатор добавил, что до 19 марта на портале проводится конкурс на должность министра строительства Нижегородской области.

О конкурсе

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года. Более 227 тыс. человек подали заявки для регистрации. В этом году конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.