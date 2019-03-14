Делегация Госдумы примет участие в чествовании к пятой годовщине воссоединения Крыма с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным примет в пятницу участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к пятилетию Крымской весны, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. В тот же день Совет Думы проведет заседания с региональными депутатами.

В программе визита - праздничный митинг и шествие, встречи с жителями полуострова, возложение венков к памятнику "Народного ополчения всех времен" в Симферополе и Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов.

"В Симферополе и Севастополе состоятся совместные заседания Совета Думы с Государственным советом Крыма и Законодательным собранием Севастополя", - добавили в пресс-службе.

В состав делегации вошли более 40 депутатов, в том числе главы всех четырех думских фракций. Кроме того, на полуостров прибыли министр просвещения РФ Ольга Васильева и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Итоги ответственной пятилетки

"Надо подвести итоги, эта пятилетка очень ответственная. Это было историческое событие: восстановление порушенной державы, мирное, демократичное. Показали уникальный пример мужественного и грамотного решения", - отметил в беседе с ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Эту точку зрения разделяет и глава "Справедливой России" Сергей Миронов, расценивающий поездку на полуостров, в первую очередь, как рабочую. "Это не просто церемониальный визит в связи со знаменательной датой. Мы едем, прежде всего, работать", - заявил Миронов ТАСС.

Повестка совместных заседаний

По словам Миронова, депутаты Госдумы обсудят в пятницу с крымскими коллегами актуальные вопросы социально-экономического развития полуострова и реализацию крупнейших инфраструктурных проектов, призванных "улучшить жизнь крымчан и сделать еще более привлекательным для всех россиян один из главных российских курортов".

Кроме того, сообщил агентству лидер думских единороссов Сергей Неверов, на совместных заседаниях Совета Думы и региональных депутатов будут обсуждаться законодательное обеспечение дальнейшей интеграции Крыма в российское экономическое пространство и вопросы правоприменительной практики.

Долгое возвращение домой

"Это большой праздник для крымчан и для граждан всей России, потому что после распада СССР для миллионов наших граждан Крым стал самой болезненной потерей", - поделился с агентством лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он напомнил, что заявлял о неизбежности воссоединения еще в 1992 году на митинге в Симферополе, когда многие "ерничали, ворчали, не верили". "И вот, через 27 лет мы проведем митинг на том же самом месте - сегодня там установлен памятник Народному ополчению всех времен - но уже в русском Симферополе, где живут счастливые люди, вернувшиеся домой после вынужденного и затянувшегося пребывания за границей" - добавил Жириновский.

"16 марта можно сравнить с 9 мая. В мае 1945 года мы сбросили "коричневую чуму", а 16 марта 2014 года жители Крыма сбросили нацистский режим Украины", - считает глава либерал-демократов.

История воссоединения

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.