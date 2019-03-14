Россия выступает за превращение ОДКБ в универсальную организацию

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в пятницу, Москва хотела бы превращения ОДКБ в универсальную международную организацию.

"Россия выступает за качественное развитие ОДКБ и превращение ее в универсальную международную организацию, способную противостоять региональным вызовам и угрозам военно-политического и военно-стратегического характера, включая международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, нелегальную миграцию, а также угрозам в информационной сфере", - подчеркнул он.

"Военно-политическое взаимодействие в формате ОДКБ способствует продвижению интеграционных процессов как в Содружестве Независимых Государств, так и в целом в Центрально-Азиатском регионе, - добавил Попов. - Россия готова к диалогу и сотрудничеству с любыми странами на равноправных и взаимовыгодных условиях".

"Приоритет при этом отдаем Белоруссии, как и другим нашим партнерам по ОДКБ, Абхазии и Южной Осетии, государствам - участникам СНГ и членам Шанхайской организации сотрудничества", - отметил заместитель секретаря Совбеза РФ. Говоря о сотрудничестве с Белоруссией, он подчеркнул постоянную готовность Москвы и Минска к совместной нейтрализации возможных военных угроз политическими, дипломатическими и другими невоенными средствами.

Отвечая на вопрос о международном военном сотрудничестве, Попов упомянул о расширении географии совместных военных учений, Армейских международных игр и военно-технических форумов с участием РФ. По его словам, все это положительно сказывается на авторитете Вооруженных сил России в мире, содействует повышению роли РФ в решении глобальных и региональных международных проблем, противостоянии вызовам и угрозам военно-политического характера.