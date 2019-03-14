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Российские дипломаты организовали выездное консульское обслуживание в Филадельфии

Дипломаты, в частности, оформили более 350 свидетельств для направления в Пенсионный фонд России

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке провели выездное консульское обслуживание российских граждан, в первую очередь, пожилых людей и инвалидов, постоянно проживающих в Филадельфии. Информация об этом размещена в четверг на странице генконсульства в Facebook.

"Было оформлено более 350 свидетельств о нахождении в живых лицам, получающим пенсии, для направления в Пенсионный фонд Российской Федерации, - отмечается в сообщении. - Также были приняты заявления на оформление заграничных паспортов".

Генконсульство России в Нью-Йорке продолжит практику проведения сессий выездного консульского обслуживания граждан в штатах консульского округа. Информация о предстоящих поездках будет размещена на сайте генконсульства.

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