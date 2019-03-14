Россия разочарована тем, что Евросоюз не пригласил Дамаск на конференцию доноров по Сирии

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Россия разочарована, что Евросоюз не пригласил представителей сирийских властей на третью международную конференцию доноров по Сирии, завершившуюся в четверг в Брюсселе. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы высказали свое разочарование, что на эту конференцию в Брюсселе - и уже не первую - не было приглашено правительство Сирии. Мы считаем, что это не может быть расценено иначе как нарушение элементарных прав оказания международного гуманитарного содействия, которое должно осуществляться в тесной координации с законным правительством Сирии", - сказал он.

Вершинин также подчеркнул, что Россия решила принять участие в этой донорской конференции, чтобы донести свою "точку зрения до активных региональных игроков, которые работают по Сирии". "Мы это сделали как в ходе конференции, так и в ходе контактов по Сирии на полях конференции с представителями различных стран и организаций", - заявил он. Замглавы МИД отметил, что на полях конференции он, в частности, провел консультации со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном и спецпредставителем США по Сирии Джимом Джеффри.

"Россия всегда была и будет привержена уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Сегодня это не просто слова, сегодня стоит конкретная задача: необходимо сделать так, чтобы после победы над террористами силами сирийской армии при решительной поддержке ВКС РФ страна встала на путь устойчивого развития. Тем более, что сегодня еще остаются угрозы для территориальной целостности Сирии, и мы хотим эти угрозы преодолеть", - сказал он.

Согласно итоговому заявлению конференции, ее участники обязались выделить $7 млрд гуманитарной помощи народу Сирии и сирийским беженцам в 2019 году, а также $2,4 млрд в 2020 году и последующие годы. Кроме того, международные финансовые институты выделят более $20 млрд в виде займов для гуманитарной помощи Сирии. Эти деньги предполагается распределять через международные гуманитарные организации, причем не только в Сирии, но и в государствах, принимающих сирийских беженцев.

Конституционный комитет Сирии

Список членов сирийского конституционного комитета согласован практически полностью, этот орган планируется сформировать в ближайшее время. "Мы сейчас близки к полному завершению согласования этих списков", - сказал Вершинин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Не раскрывая сейчас все детали идущего политического и дипломатического взаимодействия, могу сказать, что мы серьезно продвинулись к тому, чтобы завершить в скорейшее время формирование конституционного комитета", - добавил дипломат.

Решение создать конституционный комитет было принято на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.

По словам Вершинина, США выступают за скорейшее начало работы сирийского конституционного комитета.

"У нас были подробные консультации с господином [спецпосланником ООН по Сирии Гейром] Педерсеном, я встречался с американским спецпредставителем господином Джеймсом Джеффри, я встречался также с рядом делегаций, которые все подчеркивали необходимость запуска такого конституционного комитета", - указал он.

Новое соглашение РФ и Турции по Идлибу

Новое соглашение России и Турции по Идлибу является продолжением положений двустороннего меморандума, подписанного в сентябре 2018 года, заявил заместитель министра иностранных дел России.

"Новая договоренность является продолжением российско-турецкого взаимодействия на основе тех положений, которые были заложены в меморандуме 2018 года, - сказал Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС. - Это положения, которые предусматривают, в том числе совместное российско-турецкое патрулирование, линии разъединения, а также включают создание совместного координационного центра. Их выполнение сейчас происходит".

"Речь идет о поэтапном проведении патрулирования, - продолжил замминистра. - То есть сначала идет патрулирование одностороннее, скажем, турецкой стороны, потом российской, а потом - совместное. Патрулирование уже начато, и оно будет продолжено".

Вершинин подчеркнул, что реализация меморандума остается "очень непростым процессом". "Сегодня мы говорим о концентрации многих тысяч боевиков, джихадистов, включая иностранных террористов-боевиков в Идлибе, - указал он. - Это очень тонкий, серьезный процесс, и, естественно, мы не можем допустить, чтобы опасности подвергались российские военнослужащие, которые осуществляют эту миссию".

Ранее в четверг турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар сообщил, что Турция и Россия работают над созданием совместного центра по координации действий в Идлибе. Он также заявил, что в марте стороны подписали новое соглашение по Идлибу.

17 сентября 2018 года в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.

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