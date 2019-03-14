МИД РФ: любое вмешательство в кризис в Венесуэле подорвет будущее международных отношений

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Любое вмешательство в кризис в Венесуэле подорвет основы и будущее международных отношений. Об этом заявил в четверг вечером журналистам замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на брифинге в Брюсселе.

"Мы выступаем за то, чтобы сами венесуэльцы через широкий диалог нашли решение. Все остальное, призывы признать какого-то нелегитимного претендента - это очень серьезное нарушение фундаментальных основ международных отношений и основных принципов Устава ООН. Этого нельзя допустить, поскольку речь идет не только о Венесуэле, но о том, как мы смотрим сегодня на будущее международных отношений", - отметил он.

Вершинин также напомнил, что СБ ООН уже рассматривал российский и американский проекты резолюции по ситуации в этой стране.

"Конечно, мы не могли согласиться на американский вариант, который представлял собой неприкрытое, абсолютно циничное вмешательство во внутренние дела страны, использование гуманитарной помощи в политических целях", - подчеркнул он.