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Володин заявил, что Крым стал символом национального единения

Воссоединение полуострова с Россией сплотило "и левых, и правых", подчеркнул спикер Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Возвращение Крыма в состав России стало символом единения и сплочения всего российского общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на праздничном митинге, приуроченном к пятилетию Крымской весны.

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"Крым пять лет назад стал символом национального единения. Он объединил и левых, и правых, Крым объединил и сплотил нашу страну, все гражданское общество", - сказал Володин.

Спикер Госдумы напомнил о проведенной за это время работе по восстановлению полуострова. "За пять лет многое сделано: больницы, школы, Крымский мост, энергетика, которая позволяет сегодня жить полноценно <...> Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше нас объединяла", - добавил Володин, поздравив собравшихся на площади перед зданием Госсовета республики крымчан с юбилеем знаменательного события.

В состав делегации, прибывшей в Крым с рабочей поездкой по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией, входят более 40 депутатов, в том числе главы четырех думских фракций, председатели профильных комитетов, первые вице-спикеры палаты Александр Жуков и Иван Мельников, заместители председателя Госдумы. Тем же бортом на полуостров прибыли министр просвещения Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В программе поездки - совместное заседание парламентариев с Госсоветом Крыма. Позже делегация переместится в Севастополь, где состоится возложение венков к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов и заседание Совета Думы с заксобранием города.

Совместные заседания

Совет Думы и Госсовет Крыма могут проводить совместные заседания ежегодно, отметил спикер Госдумы, открывая первое такое совещание, приуроченное к пятилетию воссоединения республики с Россией.

"Поздравляю вас с праздником! Поздравляю с нашим большим новым форматом, который, возможно, если будет эффективен... будет ежегодным. И мы могли бы вот так вместе собираться, обсуждать вопросы развития Крыма и Севастополя, обсуждать вопросы движения вперед, реализации национальных проектов", - сказал Володин, обращаясь к участникам заседания.

"А именно эти задачи ставит перед нами президент, и когда мы говорим, что мы вместе, что референдум нас вновь соединил, здесь не только большая заслуга президента, это именно его решение, именно его поступок. И знаете, это мог сделать один человек - Владимир Владимирович Путин", - заключил спикер.

Правовая основа

По словам председателя нижней палаты парламента, Госдума за последние пять лет приняла 58 законов, касающихся жителей Крыма и Севастополя, правовая основа для развития этих регионов создана.

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"Развитие невозможно без правового фундамента, который за эти пять лет создан в Крыму. Госдума приняла 58 федеральных законов, касающихся всех сфер жизни граждан Крыма и Севастополя", - сказал Володин. Он добавил, что законотворческие инициативы Госсовета Крыма по федеральной повестке "начиная с 2014 года также были рассмотрены, восемь федеральных законов", внесенных Госсоветом, были приняты Госдумой. "Это большой вклад в формирование правового поля", - заметил Володин.

Говоря о развитии социальной сферы в Крыму, парламентарий заметил, что в 2014 году ни одна образовательная организация полуострова не соответствовала российским стандартам. "На сегодняшний день 99% образовательных организаций региона лицензированы, аккредитованы, ведут свою деятельность в соответствии с образовательными стандартами", - указал Володин.

История воссоединения

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% участников референдума соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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