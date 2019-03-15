Володин заявил, что Крым стал символом национального единения

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Возвращение Крыма в состав России стало символом единения и сплочения всего российского общества, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на праздничном митинге, приуроченном к пятилетию Крымской весны.

"Крым пять лет назад стал символом национального единения. Он объединил и левых, и правых, Крым объединил и сплотил нашу страну, все гражданское общество", - сказал Володин.

Спикер Госдумы напомнил о проведенной за это время работе по восстановлению полуострова. "За пять лет многое сделано: больницы, школы, Крымский мост, энергетика, которая позволяет сегодня жить полноценно <...> Нам важно, чтобы эта созидательная работа и дальше нас объединяла", - добавил Володин, поздравив собравшихся на площади перед зданием Госсовета республики крымчан с юбилеем знаменательного события.

В состав делегации, прибывшей в Крым с рабочей поездкой по случаю пятилетия воссоединения полуострова с Россией, входят более 40 депутатов, в том числе главы четырех думских фракций, председатели профильных комитетов, первые вице-спикеры палаты Александр Жуков и Иван Мельников, заместители председателя Госдумы. Тем же бортом на полуостров прибыли министр просвещения Ольга Васильева и министр здравоохранения Вероника Скворцова.

В программе поездки - совместное заседание парламентариев с Госсоветом Крыма. Позже делегация переместится в Севастополь, где состоится возложение венков к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 годов и заседание Совета Думы с заксобранием города.

Совместные заседания

Совет Думы и Госсовет Крыма могут проводить совместные заседания ежегодно, отметил спикер Госдумы, открывая первое такое совещание, приуроченное к пятилетию воссоединения республики с Россией.

"Поздравляю вас с праздником! Поздравляю с нашим большим новым форматом, который, возможно, если будет эффективен... будет ежегодным. И мы могли бы вот так вместе собираться, обсуждать вопросы развития Крыма и Севастополя, обсуждать вопросы движения вперед, реализации национальных проектов", - сказал Володин, обращаясь к участникам заседания.

"А именно эти задачи ставит перед нами президент, и когда мы говорим, что мы вместе, что референдум нас вновь соединил, здесь не только большая заслуга президента, это именно его решение, именно его поступок. И знаете, это мог сделать один человек - Владимир Владимирович Путин", - заключил спикер.

Правовая основа

По словам председателя нижней палаты парламента, Госдума за последние пять лет приняла 58 законов, касающихся жителей Крыма и Севастополя, правовая основа для развития этих регионов создана.