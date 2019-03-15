Борисов: россиянам нет дела до санкций ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает, что включенным в черный список Евросоюза из-за инцидента в Керченском проливе россиянам нет дела до санкций.

Ранее Евросоюз включил в черный список восемь российских военнослужащих и сотрудников ФСБ из-за инцидента в Керченском проливе.

"Ну и что, напугали нас этим? <...> Я думаю, те люди, которых включают в [черные] списки [Евросоюза], и предприятия свыклись, не обращают внимание", - сказал он, отвечая в Сочи на соответствующий вопрос ТАСС.

Как сообщалось, ограничительные меры введены, в частности, в отношении начальника погрануправления ФСБ по Крыму, контр-адмирала Сергея Станкевича, начальника одной из служб погрануправления, капитана первого ранга Руслана Ромашкина, замначальника погрануправления, капитана первого ранга Андрея Шеина, начальника службы в Керчи пункта управления ФСБ по Крыму, капитана второго ранга Алексея Шатохина, командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.