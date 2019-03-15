Постпред России при ЕС: Москву обвиняют во вмешательстве в выборы в ЕП еще до их начала

БРЮССЕЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. Москву обвиняют в намерении вмешаться в выборы в Европарламент (ЕП) еще до их начала. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, отвечая на вопрос ТАСС на полях экспертного форума "Соединяя Евразию - от Атлантики до Тихого океана".

"Со мной уже сейчас неоднократно говорили о возможном вмешательстве России в эти выборы. И даже задним числом говорили о вмешательстве РФ в референдум в Великобритании по выходу из ЕС [Brexit]. Я еще в 2016 году достаточно опрометчиво заявил, что Россию обвинили уже во всем, кроме вмешательства в референдум по Brexit. И вот тогда ровно через 10 дней депутат в Палате общин в Великобритании поднял этот вопрос", - отметил дипломат.

Он также добавил, что тезис о вмешательстве Москвы в референдум по Brexit "оказался и в последней резолюции Европарламента по РФ, там это так прямо и утверждается". "Осталось спросить, на каком основании сделан такой вывод", - сказал постпред.

Между тем он отказался делать прогнозы о возможных результатах предстоящих 23-26 мая выборов в Европарламент, однако выразил уверенность, что "новый состав Европарламента станет политически еще более пестрым, чем нынешний состав, который в свою очередь является более пестрым, чем предыдущий".

Чижов также подчеркнул, что Россия никого не поддерживает на выборах в ЕП, но контактирует со всеми политическими силами, которые в этом заинтересованы.